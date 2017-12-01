Россия приложит все усилия для поиска аргентинской подлодки «Сан-Хуан»

Буэнос-Айрес, 1 декабря. Специалисты из России, прибывшие в Аргентину для оказания помощи в поисках подводной лодки «Сан-Хуан», приложат все усилия для поиска субмарины.

Об этом РИА Новости заявил глава бригады военных спасателей, начальник НИИ спасания и подводных технологий Военного учебно-научного центра ВМФ России Сергей Башмаков.

Ранее сообщалось, что предоставленный Россией управляемый подводный аппарат «Пантера Плюс» будет направлен в зону поиска попавшей подводной лодки «Сан-Хуан». Башмаков эту информацию подтвердил, сообщив, что в настоящее время оборудование устанавливается на морской транспорт «Мальвинские острова», которое вскоре будет направлено в зону поиска.

Напомним, что аргентинские власти приняли решение прекратить операцию по спасению членов экипажа пропавшей подлодки. В то же время, поиски самой подводной лодки «Сан-Хуан» будут продолжены.