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Россия приложит все усилия для поиска аргентинской подлодки «Сан-Хуан»
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    Россия приложит все усилия для поиска аргентинской подлодки «Сан-Хуан»

    7:27  1 Декабря 2017  /обновлено: 7:55  01 Декабря 2017
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    Россия приложит все усилия для поиска аргентинской подлодки «Сан-Хуан»

    Буэнос-Айрес, 1 декабря. Специалисты из России, прибывшие в Аргентину для оказания помощи в поисках подводной лодки «Сан-Хуан», приложат все усилия для поиска субмарины.

    Об этом РИА Новости заявил глава бригады военных спасателей, начальник НИИ спасания и подводных технологий Военного учебно-научного центра ВМФ России Сергей Башмаков.

    Ранее сообщалось, что предоставленный Россией управляемый подводный аппарат «Пантера Плюс» будет направлен в зону поиска попавшей подводной лодки «Сан-Хуан». Башмаков эту информацию подтвердил, сообщив, что в настоящее время оборудование устанавливается на морской транспорт «Мальвинские острова», которое вскоре будет направлено в зону поиска.

    Напомним, что аргентинские власти приняли решение прекратить операцию по спасению членов экипажа пропавшей подлодки. В то же время, поиски самой подводной лодки «Сан-Хуан» будут продолжены.

    Автор: Юлия Кошкина
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