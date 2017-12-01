Посол РФ в США рассказал, почему стабильность в мире зависит от Москвы и Вашингтона

Сан-Франциско, 1 декабря. Продуктивный диалог России и Соединенных Штатов Америки является залогом мировой стабильности, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Выступая на встрече со студентами Миддлберийского университета, он отметил, что двум странам нужно как можно скорее сесть за стол переговоров. По словам Антонова, государствам предстоит обсудить широкий круг вопросов.

Антонов также подчеркнул, что без диалога Москвы и Вашингтона не будет стабильности и «никаких договоренностей» в мире. По его мнению, также нельзя сводить отношения РФ и США к одной проблеме, например, ядерному разоружению.

Ранее посол РФ в США оценил потенциал отношений Москвы и Вашингтона.

Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о попытках США испортить отношения Путина и бизнеса в России. В Кремле убеждены, что санкции США направлены на то, чтобы настроить российских бизнесменов против главы страны Владимира Путина.