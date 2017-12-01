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Озвучена дата отречения императора Японии от престола
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    Озвучена дата отречения императора Японии от престола

    6:56  1 Декабря 2017
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    Озвучена дата отречения императора Японии от престола

    Токио, 01 декабря. По итогам заседания специальной комиссии по делам императорской семьи Японии была озвучена дата отречения императора Акихито от престола.

    Как информируют «Известия», на данный момент 83-летний монарх отойдет от дел и отправится на покой 30 апреля 2019 года. А уже на следующий день – 1 мая на престол вступит наследный принц Нарухито.

    Эти даты были выбраны, — сообщает РИА Новости. В это время в Японии начинается период майских праздников,- члены комиссии сочли их наиболее подходящим для спокойной и плавной передачи трона.

    Напомним, что о желании отречься от престола Акихито заявил в августе 2016 года.
     

    Автор: Константин Терехов
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    #япония #акихито
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