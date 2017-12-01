Патрушев рассказал, чем обернется военное разрешение ситуации вокруг КНДР

Москва, 1 декабря. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что нельзя допускать военного разрешения ситуации вокруг Северной Кореи.

По его словам, это создаст много проблем для всех государств, в том числе и России.

Патрушев отметил, что отдельные страны не исключают военного развития событий. Как пишет РИА Новости, ссылаясь на слова политика, это станет причиной возникновения многих проблем.

Как писала Газета.ru , ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его страна готова к войне с КНДР.