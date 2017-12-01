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#Соцсети
Топ самых плохих фильмом России: пользователи соцсетей выдвинули свои версии
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    Топ самых плохих фильмом России: пользователи соцсетей выдвинули свои версии

    6:45  1 Декабря 2017
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    Топ самых плохих фильмом России: пользователи соцсетей выдвинули свои версии

    Москва, 01 декабря. Пользователи социальных сетей выдвинули свои версии самых худших фильмов России.

    «Матильда» — фильм из категории много шума из ничего. Не увидела в нем ничего страшного, а вот религиозные фанатики в любой вере это да, страшно!», — написала в Facebook пользователь Siniorittaann.

    «Мафия: игра на выживание» — худший российский фильм», — написал в Twitter пользователь с ником BarhatovD.

    «Худший российский фильм. Мы удивляемся странам, которые переписывают историю. Не дай бог фильм посмотреть детям и подросткам, которые могут поверить, что так и было», — написал свое впечатление о фильме «Викинг» Viktoria Koroleva.

    Топ самых плохих фильмом России: пользователи соцсетей выдвинули свои версии

    «Защитники» — худший российский фильм десятилетия, как такое можно пропустить», — добавляет пользователь макэвой.

    «Худший российский фильм за все времена существования кино! Отобрать у режиссера деньги, чтобы больше не снимал такое! Ни сюжета, ни идеи! Сплошное клише! Грим виден слабый, спецэффекты как будто фильмы снимали в 60-х», — эмоционально написал о фильме «Гоголь: начало» Ёргос Погосян.

    Напомним, что по версии экспертов, самыми плохими российскими фильмами признаны «Защитники», «Кавказская пленница!», «Самый лучший фильм – 2», «Взломать блогеров» и «Бригада: наследник».

    Топ самых плохих фильмом России: пользователи соцсетей выдвинули свои версии

    Автор: Константин Терехов
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    #кино #социальные сети
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