Топ самых плохих фильмом России: пользователи соцсетей выдвинули свои версии

Москва, 01 декабря. Пользователи социальных сетей выдвинули свои версии самых худших фильмов России.

«Матильда» — фильм из категории много шума из ничего. Не увидела в нем ничего страшного, а вот религиозные фанатики в любой вере это да, страшно!», — написала в Facebook пользователь Siniorittaann.

«Мафия: игра на выживание» — худший российский фильм», — написал в Twitter пользователь с ником BarhatovD.

«Худший российский фильм. Мы удивляемся странам, которые переписывают историю. Не дай бог фильм посмотреть детям и подросткам, которые могут поверить, что так и было», — написал свое впечатление о фильме «Викинг» Viktoria Koroleva.

«Защитники» — худший российский фильм десятилетия, как такое можно пропустить», — добавляет пользователь макэвой.

«Худший российский фильм за все времена существования кино! Отобрать у режиссера деньги, чтобы больше не снимал такое! Ни сюжета, ни идеи! Сплошное клише! Грим виден слабый, спецэффекты как будто фильмы снимали в 60-х», — эмоционально написал о фильме «Гоголь: начало» Ёргос Погосян.

Напомним, что по версии экспертов, самыми плохими российскими фильмами признаны «Защитники», «Кавказская пленница!», «Самый лучший фильм – 2», «Взломать блогеров» и «Бригада: наследник».