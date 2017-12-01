Топ самых плохих фильмом России: пользователи соцсетей выдвинули свои версии
Москва, 01 декабря. Пользователи социальных сетей выдвинули свои версии самых худших фильмов России.
«Матильда» — фильм из категории много шума из ничего. Не увидела в нем ничего страшного, а вот религиозные фанатики в любой вере это да, страшно!», — написала в Facebook пользователь Siniorittaann.
«Мафия: игра на выживание» — худший российский фильм», — написал в Twitter пользователь с ником BarhatovD.
«Худший российский фильм. Мы удивляемся странам, которые переписывают историю. Не дай бог фильм посмотреть детям и подросткам, которые могут поверить, что так и было», — написал свое впечатление о фильме «Викинг» Viktoria Koroleva.
«Защитники» — худший российский фильм десятилетия, как такое можно пропустить», — добавляет пользователь макэвой.
«Худший российский фильм за все времена существования кино! Отобрать у режиссера деньги, чтобы больше не снимал такое! Ни сюжета, ни идеи! Сплошное клише! Грим виден слабый, спецэффекты как будто фильмы снимали в 60-х», — эмоционально написал о фильме «Гоголь: начало» Ёргос Погосян.
Напомним, что по версии экспертов, самыми плохими российскими фильмами признаны «Защитники», «Кавказская пленница!», «Самый лучший фильм – 2», «Взломать блогеров» и «Бригада: наследник».