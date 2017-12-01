В Крыму предложили признать украинский национализм одной из форм нацизма
Симферополь, 01 декабря. Глава общественной палаты Республики Крым предложил международной общественности признать крайний украинский национализм формой нацизма.
«Украинский национализм перешел все грани и превратился в нацистское движение. Мы также постоянно видим его проявление и в современной Украине. Это все части одного нацистского крайнего украинского национализма», — заявил Григорий Иоффе РИА Новости.
Фашизм, по мнению общественника, проявляется в создании добровольческих батальонов и различных политических структур, таких как запрещенный в РФ «Правый сектор»,1 а также партия «Свобода», Радикальная партия.
Иоффе считает, что оценку происходящему на Украине должна дать международная общественность, для чего надо создать некий орган, который должен быть наднациональным, надгосударственным.
«Нюрнбергский процесс прошел. В ближайшее время не предвидится подобного масштаба процессов. Поэтому правоведы должны подумать, как можно провести какое-то юридическое действие», — подчеркнул глава общественной палаты Крыма.
Добавим, что ранее спикер парламента Крыма Владимир Константинов предложил провести в регионе международную конференцию, посвященную преступлениям бандеровцев, совершенным в разные годы.
1 Организация запрещена на территории РФ.