Лобстера с логотипом Pepsi на клешне выловили в Канаде

Оттава, 1 декабря. Рыбаки в Канаде поймали лобстера, к которого на клешне был изображен логотип Pepsi.

Первой особенность лобстера заметила Карисса Линдстренд, которая перематывала ему клешни. Пользователи социальных сетей через несколько дней начали бурное обсуждение вариантов, как логотип мог оказаться на лобстере, сообщает «Газета.ру». Некоторые высказали предположение, что в лобстера вросла этикетка от бутылки газировки, другие считают, что к ракообразному приклеилась коробка.

Lobster found with Pepsi logo 'tattoo' fuels fears over ocean litter https://t.co/rvebrSuDOp — The Guardian (@guardian) November 30, 2017

Сама женщина считает, что «татуировка» появилась у лобстера из-за жестяной банки, передает телеканал «Подмосковье 360». Новость о необычном лобстере подняла тему загрязнения мирового океана.