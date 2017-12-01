Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Последнее в 2017 году суперлуние москвичи увидят 3 декабря
Общество
Лобстера с логотипом Pepsi на клешне выловили в Канаде
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Лобстера с логотипом Pepsi на клешне выловили в Канаде

    6:18  1 Декабря 2017
    51

    Лобстера с логотипом Pepsi на клешне выловили в Канаде

    Оттава, 1 декабря. Рыбаки в Канаде поймали лобстера, к которого на клешне был изображен логотип Pepsi.

    Первой особенность лобстера заметила Карисса Линдстренд, которая перематывала ему клешни. Пользователи социальных сетей через несколько дней начали бурное обсуждение вариантов, как логотип мог оказаться на лобстере, сообщает «Газета.ру». Некоторые высказали предположение, что в лобстера вросла этикетка от бутылки газировки, другие считают, что к ракообразному приклеилась коробка.

    Сама женщина считает, что «татуировка» появилась у лобстера из-за жестяной банки, передает телеканал «Подмосковье 360». Новость о необычном лобстере подняла тему загрязнения мирового океана.

    Автор: Настасья Шеркунова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть