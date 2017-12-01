Новое поколение машин радиационной разведки поступит в ВС РФ в 2018 году

Москва, 01 декабря. Новое поколение машин радиационной, химической и биологической разведки поступит в вооруженные силы Российской Федерации в 2018 году.

Как сообщают «Известия», сейчас завершаются испытания комплексов, способных работать в условиях химического и радиационного заражения, а также мгновенно идентифицировать токсины и с высокой точностью определить границы опасной зоны.

Разведывательные химические машины нового поколения — РХМ-8 и РХМ-9 монтируется на базе бронеавтомобилей «Тайфун» и «Тигр». Высокотехнологичная броня защитит бойцов от пуль и осколков.