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Общество
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Россия
Новое поколение машин радиационной разведки поступит в ВС РФ в 2018 году
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    Новое поколение машин радиационной разведки поступит в ВС РФ в 2018 году

    5:53  1 Декабря 2017
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    Новое поколение машин радиационной разведки поступит в ВС РФ в 2018 году

    Москва, 01 декабря. Новое поколение машин радиационной, химической и биологической разведки поступит в вооруженные силы Российской Федерации в 2018 году.

    Как сообщают «Известия», сейчас завершаются испытания комплексов, способных работать в условиях химического и радиационного заражения, а также мгновенно идентифицировать токсины и с высокой точностью определить границы опасной зоны.

    Разведывательные химические машины нового поколения — РХМ-8 и РХМ-9 монтируется на базе бронеавтомобилей «Тайфун» и «Тигр». Высокотехнологичная броня защитит бойцов от пуль и осколков.

    «Раньше нужно было вывести на передний край бойца с прибором, чтобы он обследовал местность. Теперь достаточно провести лучом прибора по местности или просто проехать по ней на высокозащищенной машине», — рассказал изданию военный эксперт Олег Желтоножко.

    Автор: Константин Терехов
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