В Грузии декриминализировали употребление марихуаны

Тбилиси, 1 декабря. В Грузии наказание за употребление конопли и марихуаны признано несоответствующим Конституции страны.

Суд удовлетворил иск партии «Гирчи», которая потребовала декриминализировать употребление марихуаны. Авторы иска отмечали, что марихуану употребляют в медицине. Кроме того, в документе подчеркивается, что человек имеет право самостоятельно выбирать способ отдыха, который не вредит обществу.

Ответчики не смогли доказать, что употребление конопли и марихуаны вредит обществу, поскольку «в данном случае мала опасность распространения наркотика», передает «Газета.ру».

Отметим, ранее за употребление марихуаны в Грузии было предусмотрено наказание в виде штрафа или общественных работ, передает «URA.ru».

