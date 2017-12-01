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В Грузии декриминализировали употребление марихуаны
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    В Грузии декриминализировали употребление марихуаны

    5:57  1 Декабря 2017
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    В Грузии декриминализировали употребление марихуаны

    Тбилиси, 1 декабря. В Грузии наказание за употребление конопли и марихуаны признано несоответствующим Конституции страны.

    Суд удовлетворил иск партии «Гирчи», которая потребовала декриминализировать употребление марихуаны. Авторы иска отмечали, что марихуану употребляют в медицине. Кроме того, в документе подчеркивается, что человек имеет право самостоятельно выбирать способ отдыха, который не вредит обществу.

    Ответчики не смогли доказать, что употребление конопли и марихуаны вредит обществу, поскольку «в данном случае мала опасность распространения наркотика», передает «Газета.ру».

    Отметим, ранее за употребление марихуаны в Грузии было предусмотрено наказание в виде штрафа или общественных работ, передает «URA.ru».
     

    Автор: Настасья Шеркунова
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    #грузия
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