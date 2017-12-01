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Общество
Жители России стали чаще проходить тест на ВИЧ
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    Жители России стали чаще проходить тест на ВИЧ

    5:43  1 Декабря 2017
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    Жители России стали чаще проходить тест на ВИЧ

    Москва, 01 декабря. В Роспотребнадзоре заявили, что жители России стали чаще проходить тестирование на ВИЧ-инфекцию.

    Как сообщили «Известиям» в ведомстве, в январе – сентябре 2017-го года обследование прошли более 24 миллионов человек, что на 9,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    При этом издание отмечает, что, несмотря на то, что количество новых случаев ВИЧ-инфекции в Российской Федерации продолжает увеличиваться, темпы роста заболеваемости снижаются.

    Так, на протяжении пяти лет — с 2011 по 2015 годы новых зараженных жителей России ежегодно становилось на 10% больше, то в прошлом году прирост снизился почти вдвое — до 5,3%.

    Всего в стране проживает около 940 тысяч человек с ВИЧ. К наиболее проблемным регионам Роспотребнадзор относит Свердловскую, Иркутскую, Кемеровскую, Самарскую, Оренбургскую области.

    Автор: Константин Терехов
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    #россия #роспотребнадзор #вич
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