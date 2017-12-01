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Подводный аппарат из РФ ждет отправки в зону поиска пропавшей подлодки
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    Подводный аппарат из РФ ждет отправки в зону поиска пропавшей подлодки

    5:28  1 Декабря 2017
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    Подводный аппарат из РФ ждет отправки в зону поиска пропавшей подлодки

    Буэнос-Айрес, 01 декабря. Предоставленный Россией управляемый подводный аппарат «Пантера Плюс» будет направлен в зону поиска попавшей подводной лодки «Сан-Хуан».

    Как сообщает ТАСС, в настоящий момент аппарат, предназначенный для обследования аварийных или затонувших объектов на глубине до километра, находится на борту корабля Islas Malvinas. В настоящее время заканчиваются все подготовительные работы.

    «ВМС Аргентины должны были дождаться прибытия из Буэнос-Айреса инженера для того, чтобы он подготовил чертеж платформы, на которую установят российскую технику», — пояснил ответственный за работу порта Марсело Гауто.

    Напомним, что аргентинские власти приняли решение прекратить операцию по спасению членов экипажа пропавшей подлодки. В то же время, поиски самой подводной лодки «Сан-Хуан» будут продолжены.

    Автор: Константин Терехов
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    #аргентина #сан-хуан
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