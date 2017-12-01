Подводный аппарат из РФ ждет отправки в зону поиска пропавшей подлодки

Буэнос-Айрес, 01 декабря. Предоставленный Россией управляемый подводный аппарат «Пантера Плюс» будет направлен в зону поиска попавшей подводной лодки «Сан-Хуан».

Как сообщает ТАСС, в настоящий момент аппарат, предназначенный для обследования аварийных или затонувших объектов на глубине до километра, находится на борту корабля Islas Malvinas. В настоящее время заканчиваются все подготовительные работы.

«ВМС Аргентины должны были дождаться прибытия из Буэнос-Айреса инженера для того, чтобы он подготовил чертеж платформы, на которую установят российскую технику», — пояснил ответственный за работу порта Марсело Гауто.

Напомним, что аргентинские власти приняли решение прекратить операцию по спасению членов экипажа пропавшей подлодки. В то же время, поиски самой подводной лодки «Сан-Хуан» будут продолжены.