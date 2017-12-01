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Общество
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Россия
Десантно-штурмовой батальон ВДВ появился в Крыму
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    Десантно-штурмовой батальон ВДВ появился в Крыму

    5:16  1 Декабря 2017
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    Десантно-штурмовой батальон ВДВ появился в Крыму

    Симферополь, 01 декабря. В Республике Крым в структуре Воздушно-десантный войск появился десантно-штурмовой батальон. Об этом в интервью газете «Красная звезда» заявил командующий ВДВ Андрей Сердюков.

    «Завершились организационные мероприятия по формированию отдельного десантно-штурмового батальона Новороссийской десантно-штурмовой дивизии с пунктом дислокации в Феодосии», — пояснил генерал-полковник.

    Подводя же итоги уходящего года, Сердюков отметил, интенсивность мероприятий с боевой стрельбой в ВДВ по сравнению с 2016-м увеличилась на 6%. В этом году было проведено более 400 тактических и командно-штабных учений.

    «Новыми образцами ВВСТ войска укомплектованы на 89%», — рассказал Сердюков об оснащении соединений и воинских частей ВДВ современными образцами военной техники и вооружения.

    Автор: Константин Терехов
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    #россия #андрей сердюков #вдв
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