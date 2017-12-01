Десантно-штурмовой батальон ВДВ появился в Крыму

Симферополь, 01 декабря. В Республике Крым в структуре Воздушно-десантный войск появился десантно-штурмовой батальон. Об этом в интервью газете «Красная звезда» заявил командующий ВДВ Андрей Сердюков.

«Завершились организационные мероприятия по формированию отдельного десантно-штурмового батальона Новороссийской десантно-штурмовой дивизии с пунктом дислокации в Феодосии», — пояснил генерал-полковник.

Подводя же итоги уходящего года, Сердюков отметил, интенсивность мероприятий с боевой стрельбой в ВДВ по сравнению с 2016-м увеличилась на 6%. В этом году было проведено более 400 тактических и командно-штабных учений.