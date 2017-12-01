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Общество
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Политика
Россия выполнит обязательства по ДСНВ к февралю 2018 года – посол в США
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    Россия выполнит обязательства по ДСНВ к февралю 2018 года – посол в США

    5:11  1 Декабря 2017
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    Россия выполнит обязательства по ДСНВ к февралю 2018 года – посол в США

    Вашингтон, 1 декабря. Россия намерена выполнить обязательства в рамках Договора СНВ до конца января следующего года. Об этом заявил российский посол в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов.

    По словам российского дипломата, в настоящее время стоит задача обеспечить меры по выходу к февралю следующего года на уровень стратегического вооружения, который предусматривает договор. Россия твердо намерена выполнить свои обязательства.

    Посол России отметил, что руководство Соединенных Штатов Америки совершило принципиальную стратегическую ошибку, выйдя из Договора по ПРО.

    «Это было политическое решение, отразившее односторонний подход, подорвавший стратегическую стабильность», — отметил российский дипломат, передает РИА Новости.

    Ранее «Газета.ру» сообщала, что посол России в США Анатолий Антонов оценил потенциал отношений Москвы и Вашингтона.
     

    Автор: Настасья Шеркунова
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    #сша #анатолий антонов
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