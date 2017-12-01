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Весь мир
Госдеп заявил о доминировании России в Европе за счет газовых проектов
Весь мир
Госдеп заявил о доминировании России в Европе за счет газовых проектов
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    Госдеп заявил о доминировании России в Европе за счет газовых проектов

    5:01  1 Декабря 2017
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    Госдеп заявил о доминировании России в Европе за счет газовых проектов

    Вашингтон, 01 декабря. Строительство и ввод в эксплуатацию проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» будет способствовать усилению позиции России в Европе.

    Как пишут «Известия», с заявлением на тему выступила официальный представитель Государственного департамента Хезер Науэрт, подчеркнув также, что Россия якобы ищет пути «подрыва позиций Украины».

    «Мы считаем, что «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» будут способствовать усилению доминирования России в Европе и понизят энергетическую независимость Европы», — заявила Науэрт.

    Напомним, что строительство газовой ветки «Северный поток – 2» пройдет по дну Балтийского моря от побережья России до Германии, «Турецкий поток» планируют построить через Черное море.

    Госдеп заявил о доминировании России в Европе за счет газовых проектов

    Добавим, что власти Украины заинтересованы в том, чтобы «Северный поток – 2» попал под правила регулирования так называемого Третьего энергетического пакета, которые запрещают одной компании добывать и экспортировать газ.

    Автор: Константин Терехов
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    #россия #сша #украина #газ #газопровод #турецкий поток #северный поток - 2
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