Госдеп заявил о доминировании России в Европе за счет газовых проектов

Вашингтон, 01 декабря. Строительство и ввод в эксплуатацию проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» будет способствовать усилению позиции России в Европе.

Как пишут «Известия», с заявлением на тему выступила официальный представитель Государственного департамента Хезер Науэрт, подчеркнув также, что Россия якобы ищет пути «подрыва позиций Украины».

«Мы считаем, что «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» будут способствовать усилению доминирования России в Европе и понизят энергетическую независимость Европы», — заявила Науэрт.

Напомним, что строительство газовой ветки «Северный поток – 2» пройдет по дну Балтийского моря от побережья России до Германии, «Турецкий поток» планируют построить через Черное море.

Добавим, что власти Украины заинтересованы в том, чтобы «Северный поток – 2» попал под правила регулирования так называемого Третьего энергетического пакета, которые запрещают одной компании добывать и экспортировать газ.