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Технологии
Специалисты WhatsApp сообщили об устранении сбоя в работе
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    Специалисты WhatsApp сообщили об устранении сбоя в работе

    5:00  1 Декабря 2017
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    Специалисты WhatsApp сообщили об устранении сбоя в работе

    Вашингтон, 1 декабря. Специалисты сервиса WhatsApp отчитались об устранении неполадок в работе. Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном сайте компании.

    Представители WhatsApp принесли извинения пользователям в связи с проблемами в работе сервиса.

    «Сегодня у пользователей WhatsApp произошел короткий сбой, который был устранен. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», — сказано в сообщении пресс-службе WhatsApp.

    Ранее «Газета.ру» сообщала, что пользователи из американские, финские, израильские, египетские и немецкие пользователи в четверг вечером жаловались на работу мессенджера WhatsApp.
     

    Автор: Настасья Шеркунова
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    #whatsapp #интернет
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