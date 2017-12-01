Специалисты WhatsApp сообщили об устранении сбоя в работе

Вашингтон, 1 декабря. Специалисты сервиса WhatsApp отчитались об устранении неполадок в работе. Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном сайте компании.

Представители WhatsApp принесли извинения пользователям в связи с проблемами в работе сервиса.

«Сегодня у пользователей WhatsApp произошел короткий сбой, который был устранен. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», — сказано в сообщении пресс-службе WhatsApp.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что пользователи из американские, финские, израильские, египетские и немецкие пользователи в четверг вечером жаловались на работу мессенджера WhatsApp.

