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Украина
«Северный поток - 2» оказался в ответе за будущее Украины — СМИ
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    «Северный поток - 2» оказался в ответе за будущее Украины — СМИ

    4:49  1 Декабря 2017
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    «Северный поток - 2» оказался в ответе за будущее Украины — СМИ

    Киев, 01 декабря. Запрет «Гапрому» транзита газа по «Северному потоку - 2» обеспечит Украине будущее. Об этом пишет немецкая Deutschlandfunk.

    Киев крайне заинтересован в том, чтобы строящийся российский газопровод попал под правила регулирования так называемого Третьего энергетического пакета, которые запрещают одной компании добывать и экспортировать газ.

    Как известно, как только строительство «Северного потока — 2» будет завершено, российский газ перестанет поступать на Запад по украинским трубам, ведь контракт Киева с «Газпромом» о транзите голубого топлива истекает в 2019 году.

    «При экспорте газа нет экономических причин идти в обход Украины как транзитной страны. За этим стоит стратегическая цель господина Путина — расчистить дорогу для масштабной военной операции против Украины», — цитирует Deutschlandfunk домыслы главы «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева.

    «В случае запрета «Газпрому» добывать и экспортировать газ по своей трубе, «будущее Украины как транзитной страны будет гарантировано, а таким образом и будущее самого «Нафтогаза», — цитирует RT немецкое издание.

    Автор: Константин Терехов
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    #украина #газопровод #северный поток - 2
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