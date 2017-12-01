Эксперты рассказали, что станет с Вашингтоном после ядерного удара

Вашингтон, 1 декабря. Эксперты издания National Interest сделали прогноз последствий ядерного удара по столице Соединенных Штатов Америки Вашингтону.

По мнению аналитиков издания, Северная Корея не приукрашивает возможности ракет достигнуть любой части Соединенных Штатов. Для этого специалистам КНДР необходимо соблюдать заданную траекторию и поставить на ракету легкую боеголовку.

Эксперты делали расчет исходя из мощности бомбы 250 килотонн. Если такой снаряд взорвется в центре Вашингтона, то жертвами взрыва станут более 400 тысяч человек, будут ранено более 500 тысяч американцев. Взрыв полностью разрушит Белый дом, Международный музей шпионажа, Монумент Вашингтона, а также здание Капитолия.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что Москва и Пекин выступили с предложением к Северной Корее объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет.