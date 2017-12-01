Экс-депутат Рады: Декоммунизация грозит Украине потерей половины территорий

Киев, 1 декабря. Упор политики украинского президента Петра Порошенко на декоммунизацию может привести к потере половины территорий. Такое мнение высказала бывший член Верховной рады Анна Герман.

По ее мнению, во времена Советского Союза Украине удалось объединить земли, на которых на протяжении многих лет жили украинцы. Это является частью истории, которую не следует забывать.

«Из прошлого нужно брать все лучшее, а мы говорим: «Есть пакт Молотова-Риббентропа, нужно его осудить и отказаться, декоммунизировать». И что? И мы сразу, автоматически теряем половину Украины, потому что вся Западная Украина перешла и была объединена в единую Украинскую Советскую Социалистическую Республику благодаря этому пакту», — заявила Герман в эфире украинского телевидения.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что президент Украины Петр Порошенко поручил подготовить проект оптимизации работы службы внешней разведки, чтобы привести ее в соответствие со стандартами Североатлантического альянса.