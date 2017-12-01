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Глава ФБР назвал главную террористическую угрозу для США
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    Глава ФБР назвал главную террористическую угрозу для США

    3:54  1 Декабря 2017
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    Глава ФБР назвал главную террористическую угрозу для США

    Вашингтон, 1 декабря. «Наибольшую террористическую угрозу» для США представляет группировка «Исламское государство»2 (ИГ,1 запрещена в России). Об этом заявил руководитель ФБР Кристофер Рэй во время своего выступления в конгрессе США.

    «ФБР рассматривает ИГ и доморощенных экстремистов основной террористической угрозой безопасности США», — заявил он.

    Он отметил, что боевики из ИГ ведут пропаганду своих экстремистских взглядов, привлекая новых сторонников. Главным способом вербовки ИГ сейчас является интернет, заявил глава ФБР.

    По слова Рэя, его ведомство активно противостоит действиям ИГ, выявляя как потенциальных сторонников террористической группировки, так и экстремистов, выросших в США и намеревающихся совершить теракт на территории страны.

    «Помимо зарубежных террористических организаций, экстремистские движения в США также представляют угрозу для национальной безопасности», — подчеркнул он.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Зарубин
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    #сша #иг #террористы #фбр #угроза
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