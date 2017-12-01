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Россиянин Селезнев получил еще 14 лет за киберпреступления в США
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    Россиянин Селезнев получил еще 14 лет за киберпреступления в США

    3:52  1 Декабря 2017
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    Россиянин Селезнев получил еще 14 лет за киберпреступления в США

    Вашингтон, 1 декабря. Гражданина России Романа Селезнева дополнительно приговорили к 14 годам тюрьмы в связи с новыми обвинениями.

    Как сообщили в министерстве юстиции Соединенных Штатов Америки, новое наказание не будет суммироваться с предыдущим, передает «Газета.ру». Год назад американский суд приговорил россиянина к 27 годам тюремного заключения. Отметим, подобное наказание является беспрецедентно суровым для подобных преступлений в Соединенных Штатах Америки.

    «Российский киберпреступник был приговорен к 14 годам тюрьмы за участие в кибермошенничестве на сумму в 50 миллионов долларов и похищении из банков девяти миллионов долларов с помощью хакерских схем», — сказано в сообщении пресс-службы американского Минюста.

    Ранее «Ura.ru» сообщало, что дело россиянина вызвало широкий резонанс в связи с тем, что Селезнева схватили Секретной службы США на Мальдивах и вывезли на американскую территорию. В российском дипломатическом ведомстве подчеркивают, что подобные действия США нарушают нормы международного права.

    Автор: Настасья Шеркунова
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    #сша #роман селезнев
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