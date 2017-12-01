Посол РФ в США оценил потенциал отношений Москвы и Вашингтона

Вашингтон, 1 декабря. Россия и Соединенные Штаты Америки имеют потенциал в совместной борьбе за безопасность в мире. Такое мнение высказал посол России в США Анатолий Антонов.

По словам российского дипломата, для продуктивного взаимодействия необходимо уважение сторон.

«Таких положительных примеров взаимодействия достаточно много. Но наш потенциал совместной борьбы за мир и безопасность, за разоружение, укрепление нераспространения и контроля за вооружением далеко не исчерпан. Мы можем сделать гораздо больше при уважительном отношении к национальным интересам друг друга», — заявил Антонов в рамках встречи с учениками Миддлберийского университета, передает РИА Новости.

Одним из примеров совместной работы России и Соединенных Штатов Америки является взаимодействие по вопросу ядерной угрозы, исходящей от Северной Кореи.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что российский дипломат прибыл с визитом в Калифорнии, где запланирован осмотр дипломатической собственности России.

