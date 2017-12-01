УПЦ подтвердила, что Филарет действительно написал письмо патриарху Кириллу

Киев, 1 декабря. Руководитель непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет действительно направил письмо на имя главы Русской православной церкви (РПЦ) патриарха Кирилла. Об этом сообщает пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий Зоря.

Ряд СМИ сообщил, что Филарет попросил у Архиерейского собора РПЦ прощения за религиозный и общественный раскол на Украине. Сообщается, что Архиерейский Собор воспринял это посланий как желание начать переговоры о преодолении религиозного раскола между двумя православными церквями.

Позже в УПЦ КП отметили, что Филарет действительно отправил письмо, но не просил в нем об объединении церквей. Как подчеркнул Зоря, единственный диалог, который готов вести Филарет – это признание автокефалии Украинской церкви Москвой.

«Речь идет о том, чтобы РПЦ «вменила яко не бывшие» все решения, которые ей препятствуют общаться с УПЦ-КП. То есть, чтобы признала их недействительными с самого начала. Патриарх Филарет анафемы и отлучения никогда не признавал и не признает, поэтому его они не волнуют», — объяснил ситуацию архиепископ Евстратий Зоря.

Напомним, что лидер Киевского патриархата УПЦ написал письмо патриарху Русской православной церкви Кириллу, попросив у него прощения.