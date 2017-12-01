Вильнюс должен налаживать отношения с Москвой – бывший президент Литвы

Вильнюс, 1 декабря. Литве необходимо налаживать отношения с Россией. С таким заявлением выступил бывший президент республики Роландас Паксас.

Паксас указал, что является патриотом Литвы, поэтому вправе критиковать политику страны, если считает ее ошибочной.

Он напомнил, что Литвы удачное географическое положение, которые можно было бы выгодно использовать.

«Мы должны работать и с Москвой, и с Вашингтоном, и с Берлином, и с Минском. Все наши народы должны дружить между собой. Дружить и делиться — культурой, различными достижениями и многим другим», — заявил он в интервью агентству Sputnik Литва.

Бывший лидер Литвы назвал своим любимым политиком Уинстона Черчилля, напомнив, что тот никогда не избегал диалога. Также Паксас указал, что Литва должна улучшить отношения с соседями, которые сейчас оставляют желать лучшего.