Госдума предложила продавать «Боярышник» только по рецептам

Москва, 1 декабря. Госдума РФ рассмотрит законодательную инициативу, предусматривающую продажу спиртосодержащих жидкостей наподобие печально известного «Боярышника» только по рецептам.

В настоящее время торговый оборот «Боярышника» временно приостановлен, однако уже через полгода непищевые спиртовые настойки снова поступят в продажу. Госдума собирается предотвратить это с помощью законодательных мер.

Как предложил член думского Комитета по государственному строительству и законодательству Зариф Байгускаров, Минфин должен рассмотреть возможность ввода акцизных марок для непищевых спиртосодержащих жидкостей.

«Если акцизы ввести, то эти «фанфурики» будут стоить дорого, и никто их покупать не будет без особой необходимости. Сегодня они так дёшевы потому, что они не проходят как спиртные напитки и, соответственно, им акцизы не требуются», — рассказал законодатель «Парламентской газете».

В качестве дополнительной меры он предложил полностью запретить свободную продажу спиртосодержащих жидкостей и продавать их только по рецептам.