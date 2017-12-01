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Госдума предложила продавать «Боярышник» только по рецептам
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    Госдума предложила продавать «Боярышник» только по рецептам

    3:02  1 Декабря 2017
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    Госдума предложила продавать «Боярышник» только по рецептам

    Москва, 1 декабря. Госдума РФ рассмотрит законодательную инициативу, предусматривающую продажу спиртосодержащих жидкостей наподобие печально известного «Боярышника» только по рецептам.

    В настоящее время торговый оборот «Боярышника» временно приостановлен, однако уже через полгода непищевые спиртовые настойки снова поступят в продажу. Госдума собирается предотвратить это с помощью законодательных мер.

    Как предложил член думского Комитета по государственному строительству и законодательству Зариф Байгускаров, Минфин должен рассмотреть возможность ввода акцизных марок для непищевых спиртосодержащих жидкостей.

    «Если акцизы ввести, то эти «фанфурики» будут стоить дорого, и никто их покупать не будет без особой необходимости. Сегодня они так дёшевы потому, что они не проходят как спиртные напитки и, соответственно, им акцизы не требуются», — рассказал законодатель «Парламентской газете».

    В качестве дополнительной меры он предложил полностью запретить свободную продажу спиртосодержащих жидкостей и продавать их только по рецептам.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #госдума #акциз #боярышник #продажа #спирт #рецепт
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