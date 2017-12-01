Концерт Басты в Киеве отменили после того, как СБУ запретила рэперу въезд на Украину

Киев, 1 декабря. Российский исполнитель рэпа Василий Вакуленко, известный как Баста, был вынужден отменить выступление в Киеве после того, как ему запретили въезд на Украину. Об этом сообщают организаторы концерта на своей странице в Facebook.

Сообщается, что Баста должен был выступить в концертном клубе Stereo Plaza 1 декабря. Однако СБУ запретило исполнителю въезд в страну на ближайшие три года.

«Концерт Басты в Киеве в Stereo Plaza отменен в связи с запретом въезда на территорию Украины. Все ранее приобретенные билеты подлежат возврату в билетных кассах. Порядок и сроки возврата будут объявлены отдельно в понедельник 4 декабря», – приводит телеканал «360» заявление организаторов концерта.

Как сообщается, причиной для запрета стало посещение исполнителем Крыма, который Киев считает «оккупированной» территорией.

Напомним, что Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам проведенного там референдума, на котором более 90% высказались за присоединение к России.