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Телефонный разговор Трампа и Путина активизировал работу дипломатов США и РФ
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    Телефонный разговор Трампа и Путина активизировал работу дипломатов США и РФ

    2:26  1 Декабря 2017  /обновлено: 2:48  01 Декабря 2017
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    Телефонный разговор Трампа и Путина активизировал работу дипломатов США и РФ

    Вашингтон, 1 декабря. Телефонный разговор, проведенный президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиров Путиным дал импульс дипломатам обеих стран активизировать работу для укрепления международной безопасности. С таким заявлением выступил посол России в США Анатолий Антонов.

    Свое заявление российский посол сделал в ходе встречи со студентами Миддлберийского университета в рамках визита в Калифорнию.

    «Не могу не отметить, что 21 ноября состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, которые среди прочего обсудили ситуацию в Сирии, КНДР. Это действенный импульс дипломатам двух стран активизировать работу в целях укрепления международной безопасности», – сказал Антонов.

    Напомним, что телефонный разговор Путина и Трампа был проведен 21 ноября. В ходе него были обсуждены такие вопросы, как ситуация в Сирии и на Украине, а также Северная Корея и ядерная программа Ирана.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #путин #антонов #сша #трамп
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