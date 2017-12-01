Телефонный разговор Трампа и Путина активизировал работу дипломатов США и РФ

Вашингтон, 1 декабря. Телефонный разговор, проведенный президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиров Путиным дал импульс дипломатам обеих стран активизировать работу для укрепления международной безопасности. С таким заявлением выступил посол России в США Анатолий Антонов.

Свое заявление российский посол сделал в ходе встречи со студентами Миддлберийского университета в рамках визита в Калифорнию.

«Не могу не отметить, что 21 ноября состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, которые среди прочего обсудили ситуацию в Сирии, КНДР. Это действенный импульс дипломатам двух стран активизировать работу в целях укрепления международной безопасности», – сказал Антонов.

Напомним, что телефонный разговор Путина и Трампа был проведен 21 ноября. В ходе него были обсуждены такие вопросы, как ситуация в Сирии и на Украине, а также Северная Корея и ядерная программа Ирана.