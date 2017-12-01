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Политика
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Политика
Госдеп боится «доминирования России» в Европе после строительства «Северного потока-2»
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    Госдеп боится «доминирования России» в Европе после строительства «Северного потока-2»

    2:13  1 Декабря 2017
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    Госдеп боится «доминирования России» в Европе после строительства «Северного потока-2»

    Вашингтон, 1 декабря. Реализация проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» приведет к усилению доминирования России в Европе. С таким заявлением выступила официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт.

    «Мы считаем, что «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» будут способствовать усилению доминирования России в Европе и понизят энергетическую независимость Европы», — приводит её слова RT.

    Кроме того Науэрт считает, что данные проект позволят России «подрывать позиции» Украины за счет сокращения поставок топлива в Европу через эту страну.

    Напомним, что ранее парламент Дании принял законопроект, который даст Копенгагену возможность запретить строительство газопровода в территориальных водах Дании.

    Автор: Антон Зарубин
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    #россия #госдеп #северный поток #европа #науэрт
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