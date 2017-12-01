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Весь мир
Аргентина прекращает операцию по спасению экипажа подлодки «Сан-Хуан»
Весь мир
Аргентина прекращает операцию по спасению экипажа подлодки «Сан-Хуан»
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    Аргентина прекращает операцию по спасению экипажа подлодки «Сан-Хуан»

    2:03  1 Декабря 2017
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    Аргентина прекращает операцию по спасению экипажа подлодки «Сан-Хуан»

    Буэнос-Айрес, 1 декабря. Власти Аргентины прекращают операцию по спасению 44 членов экипажа пропавшей подлодки «Сан-Хуан». В то же время, поиски самой подводной лодки будут продолжены. Об этом заявил официальный представитель ВМС страны Энрике Бальби.

    Бальби напомнил, что время поиска пропавших моряков живыми было превышено в два раза от возможного, однако операция не увенчалась успехом. Пока аргентинским властям не удалось найти ни подлодку, ни моряков, пишет «Газета.ru».

    Напомним, что подводная лодка «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября во время перемещения из базы ВМФ Ушуайа в город Мар-дель-плата. В последнем донесении ее командира сообщалось о коротком замыкании и затоплении дизельного отсека.

    На борту судна находились 44 человека, включая первую в истории женщину-подводника Элиану Марию Кравчик.

     

    Автор: Антон Зарубин
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