Путин выступит на заседании Архиерейского собора РПЦ в Москве

Москва, 1 декабря. В пятницу, 1 декабря, президент РФ Владимир Путин выступит на заседании Архиерейского собора РПЦ, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства выступит на заседании Архиерейского собора РПЦ. Мероприятие приурочено к 100-летию восстановления патриаршества в России.

Архиерейский собор РПЦ открылся 29 ноября. В его работе принимают участие более 350 архиереев из 22 стран.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, открывая собор, определил основные направления внутрицерковной работы на ближайшее время. Среди них Кирилл назвал расширение программы помощи нуждающимся и создание системы повышения квалификации для священников.

В среду президент поприветствовал участников Архиерейского собора Русской православной церкви в поздравительной телеграмме.

Владимир Путин. Биография.