Путин выступит на заседании Архиерейского собора РПЦ в Москве
Москва, 1 декабря. В пятницу, 1 декабря, президент РФ Владимир Путин выступит на заседании Архиерейского собора РПЦ, сообщает пресс-служба Кремля.
Глава государства выступит на заседании Архиерейского собора РПЦ. Мероприятие приурочено к 100-летию восстановления патриаршества в России.
Архиерейский собор РПЦ открылся 29 ноября. В его работе принимают участие более 350 архиереев из 22 стран.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, открывая собор, определил основные направления внутрицерковной работы на ближайшее время. Среди них Кирилл назвал расширение программы помощи нуждающимся и создание системы повышения квалификации для священников.
В среду президент поприветствовал участников Архиерейского собора Русской православной церкви в поздравительной телеграмме.