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Путин выступит на заседании Архиерейского собора РПЦ в Москве
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    Путин выступит на заседании Архиерейского собора РПЦ в Москве

    2:00  1 Декабря 2017
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    Путин выступит на заседании Архиерейского собора РПЦ в Москве

    Москва, 1 декабря. В пятницу, 1 декабря, президент РФ Владимир Путин выступит на заседании Архиерейского собора РПЦ, сообщает пресс-служба Кремля.

    Глава государства выступит на заседании Архиерейского собора РПЦ. Мероприятие приурочено к 100-летию восстановления патриаршества в России.

    Архиерейский собор РПЦ открылся 29 ноября. В его работе принимают участие более 350 архиереев из 22 стран.

    Путин выступит на заседании Архиерейского собора РПЦ в Москве

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, открывая собор, определил основные направления внутрицерковной работы на ближайшее время. Среди них Кирилл назвал расширение программы помощи нуждающимся и создание системы повышения квалификации для священников.

    В среду президент поприветствовал участников Архиерейского собора Русской православной церкви в поздравительной телеграмме.

    Владимир Путин. Биография.

    Автор: Олеся Волкова
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    #путин #рпц
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