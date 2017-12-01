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ВКС РФ в Сирии за неделю совершили около 420 боевых вылетов - Минобороны
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    ВКС РФ в Сирии за неделю совершили около 420 боевых вылетов - Минобороны

    1:29  1 Декабря 2017  /обновлено: 1:48  01 Декабря 2017
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    ВКС РФ в Сирии за неделю совершили около 420 боевых вылетов - Минобороны

    Москва, 1 декабря. ВКС России за неделю совершили в Сирии около 420 боевых вылетов. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России.

    Согласно инфографике, приведенной печатным органом министерства обороны России газетой «Краяная звезда», самолеты российских ВКС в Сирии совершили около 420 боевых вылетов, уничтожив более 910 объектов боевиков.

    Напомним, что вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Российские ВКС с 30 сентября 2015 по запросу сирийского президента Башара Асада наносят авиаудары по объектам террористических группировок на территории Сирии.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #минобороны #сирия #вкс рф #вылеты
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