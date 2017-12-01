ВКС РФ в Сирии за неделю совершили около 420 боевых вылетов - Минобороны

Москва, 1 декабря. ВКС России за неделю совершили в Сирии около 420 боевых вылетов. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России.

Согласно инфографике, приведенной печатным органом министерства обороны России газетой «Краяная звезда», самолеты российских ВКС в Сирии совершили около 420 боевых вылетов, уничтожив более 910 объектов боевиков.

Напомним, что вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Российские ВКС с 30 сентября 2015 по запросу сирийского президента Башара Асада наносят авиаудары по объектам террористических группировок на территории Сирии.