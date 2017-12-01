Сирия: ВКС РФ за неделю уничтожили более 900 объектов террористов

Хмеймим (Сирия), 1 декабря. ВКС РФ в Сирии за неделю уничтожили более 910 объектов боевиков. Об этом сообщается в инфографике, опубликованной в газете «Красная звезда», официальном печатном органе Министерства обороны России.

Согласно данным, самолеты Воздушно-космических сил России за неделю совершили около 420 боевых вылетов. При этом были уничтожены более 910 объектов боевиков.

Напомним, военный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. С сентября 2015 года по запросу президента САР Башара Асада Россия начала наносить авиаудары по объектам террористов в стране.

В марте 2016 года президент РФ Владимир Путин сообщил о выводе большей части российской группировки ВКС в связи с успешным выполнением задач.