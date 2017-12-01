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Сирия: ВКС РФ за неделю уничтожили более 900 объектов террористов
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    Сирия: ВКС РФ за неделю уничтожили более 900 объектов террористов

    1:29  1 Декабря 2017  /обновлено: 1:52  01 Декабря 2017
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    Сирия: ВКС РФ за неделю уничтожили более 900 объектов террористов

    Хмеймим (Сирия), 1 декабря. ВКС РФ в Сирии за неделю уничтожили более 910 объектов боевиков. Об этом сообщается в инфографике, опубликованной в газете «Красная звезда», официальном печатном органе Министерства обороны России.

    Согласно данным, самолеты Воздушно-космических сил России за неделю совершили около 420 боевых вылетов. При этом были уничтожены более 910 объектов боевиков.

    Сирия: ВКС РФ за неделю уничтожили более 900 объектов террористов

    Напомним, военный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. С сентября 2015 года по запросу президента САР Башара Асада Россия начала наносить авиаудары по объектам террористов в стране. 

    В марте 2016 года президент РФ Владимир Путин сообщил о выводе большей части российской группировки ВКС в связи с успешным выполнением задач. 

    Автор: Олеся Волкова
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    #сирия #асад #вксрф
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