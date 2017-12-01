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Госдума может в 10 раз увеличить штрафы за неправильную тонировку
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    Госдума может в 10 раз увеличить штрафы за неправильную тонировку

    1:22  1 Декабря 2017
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    Госдума может в 10 раз увеличить штрафы за неправильную тонировку

    Москва, 1 декабря. Весной 2018 года Госдума РФ может рассмотреть во втором чтении законопроект об увеличении штрафов за неправильную тонировку. Об этом сообщил автор поправок Вячеслав Лысаков.

    Согласно тексту законопроекта, штраф за нарушение будет поднят с 500 рублей до 1 500. Если будет зафиксировано повторное нарушение, размер штрафа составит уже 5 000 рублей – то есть, в десять раз больше, чем сейчас.

    Данный документ был внесен в парламент в 2015 году, но принят в первом чтении лишь в конце 2016 года.

    Лысаков объяснил, что задержка была вызвана техническими причинами.

    «Возникла проблема определенного недопонимания. Был отзыв правительства с замечаниями по поводу предлагаемого нами лишения права управления. Мы, с учетом этой позиции, документ подкорректировали. Убрали лишение и оставили только штраф в 5000 рублей. Но когда законопроект обсуждали на Совете Думы, то мы не смогли убедить коллег, что не нужно учитывать отрицательный отзыв, потому что он был дан до наших правок», – приводит его слова «Газета.ru».

     

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #госдума #штраф #лысаков #тонировка
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