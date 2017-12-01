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Общество
Симоньян рассказала о «маленькой» разнице между РФ и США
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    Симоньян рассказала о «маленькой» разнице между РФ и США

    1:16  1 Декабря 2017
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    Симоньян рассказала о «маленькой» разнице между РФ и США

    Москва, 1 декабря. «Маленькая» разница между Москвой и Вашингтоном заключается в том, что Россия не учит весь мир «демократии», заявила главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

    В эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1», Симоньян подчеркнула, что Россия, в отличии от США, не учит весь мир «демократии». 

    Главред RT отметила, что экономика Штатов держится на ВПК, производстве и продаже оружия. Именно поэтому Вашингтон «не вылезает из войн», а не потому, что «защищает какие-то эфемерные свободу и демократию».

    Симоньян рассказала о «маленькой» разнице между РФ и США

    Напомним, ранее власти США внесли RT в список иностранных агентов. Телеканал лишили аккредитации в конгрессе. Комментируя данную ситуацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские парламентарии дадут достаточно эмоциональный ответ в отношении американских СМИ.

    Автор: Олеся Волкова
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    #сша #rt #сми #симоньян
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