Симоньян рассказала о «маленькой» разнице между РФ и США

Москва, 1 декабря. «Маленькая» разница между Москвой и Вашингтоном заключается в том, что Россия не учит весь мир «демократии», заявила главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

В эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1», Симоньян подчеркнула, что Россия, в отличии от США, не учит весь мир «демократии».

Главред RT отметила, что экономика Штатов держится на ВПК, производстве и продаже оружия. Именно поэтому Вашингтон «не вылезает из войн», а не потому, что «защищает какие-то эфемерные свободу и демократию».

Напомним, ранее власти США внесли RT в список иностранных агентов. Телеканал лишили аккредитации в конгрессе. Комментируя данную ситуацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские парламентарии дадут достаточно эмоциональный ответ в отношении американских СМИ.