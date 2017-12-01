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Стоимость самого дорогого iPhone 8 опустилась до психологической отметки
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    Стоимость самого дорогого iPhone 8 опустилась до психологической отметки

    1:03  1 Декабря 2017
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    Стоимость самого дорогого iPhone 8 опустилась до психологической отметки

    Москва, 1 декабря. Цена на iPhone 8 в максимальной комплектации в российских магазинах упала на рекордные 15%. Эксперты называют такое снижение цены «колоссальным».

    Продажи нового смартфона от компании Apple начались в России 29 сентября. К началу зимы стоимость iPhone 8 с 256 Гб памяти упала до 58 тысяч рублей, просев более чем на 15%. На официальном сайте Apple iPhone стоит еще дешевле – 56 990 тысяч рублей.

    Некоторые аналитики связывают падение цены на iPhone c прошедшей на прошлой неделе «черной пятницей», когда магазины заманивали покупателей крупными скидками. Однако большинство экспертов уверены, что к снижению цены привела конкурентная борьба на данном сегменте рынка, а также значительное количество негативных отзывов о новинках от Apple. Кроме того, многие отмечают, что iPhone 8 и 8 Plus не имеют кардинальных различий с iPhone 7, пишет телеканал «360».

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #apple #iphone #цена
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