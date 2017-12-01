Госдеп признал наличие разногласий между Трампом и Тиллерсоном

Вашингтон, 1 декабря. У госсекретаря США Рекса Тиллерсона и американского президента Дональда Трампа есть разногласия. Об этом на брифинге заявила официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт.

«Очевидно, что у них есть разногласия в разных областях политики, это без сомнений. Это очевидно. Госсекретарь сам об этом говорил, и это одна из причин, почему президент его нанял», — сообщила журналистам Науэрт.

Представитель Госдепартамента добавила, что только в четверг у Трампа и Тиллерсона состоялись две встречи.

Науэрт, сообщает RT, также добавила, что в настоящее время Тиллерсон продолжает свою работу, «он служит президенту, и ему нравится его работа».

О возможной рокировки в американском внешнеполитическом ведомстве сообщила ранее газета The New York Times со ссылкой на источники в администрации президента США. Источники заявили о назначении главы ЦРУ Майка Помпео на пост госсекретаря, а сенатора-республиканца Тома Коттона — на должность директора ЦРУ. По их данным, это произойдет уже в ближайшие недели.