Роскачество нашло в продаваемом в России твороге плесень и антибиотики

Москва, 1 декабря. Роскачество провело исследование 44 марок творога, представленных на российском рынке. Как сообщается, в некоторых образцах были найдены антибиотики и плесень.

Эксперты проверили творог на наличие антибиотиков, опасных микроорганизмов, плесени, токсичных веществ и тяжелых металлов. По результатам экспертизы образцов 44 марок творога, лишь 28 из них были признаны качественными и безопасными.

Как пишет RT, продукция 16 марок была признана не соответствующей стандартам качества. В трех из них были найдены антибиотики, еще в четырех плесень. Остальные образцы были заражены кишечной палочкой или дрожжами.

Еще в 17 образцах также были найдены следы антибиотиков, однако в пределах, не превышающих допустимый уровень.

В то же время, среди 28 образцов, прошедших контроль, 17 соответствуют повышенным стандартам качества.