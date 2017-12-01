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Роскачество нашло в продаваемом в России твороге плесень и антибиотики
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    Роскачество нашло в продаваемом в России твороге плесень и антибиотики

    0:42  1 Декабря 2017
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    Роскачество нашло в продаваемом в России твороге плесень и антибиотики

    Москва, 1 декабря. Роскачество провело исследование 44 марок творога, представленных на российском рынке. Как сообщается, в некоторых образцах были найдены антибиотики и плесень.

    Эксперты проверили творог на наличие антибиотиков, опасных микроорганизмов, плесени, токсичных веществ и тяжелых металлов. По результатам экспертизы образцов 44 марок творога, лишь 28 из них были признаны качественными и безопасными.

    Как пишет RT, продукция 16 марок была признана не соответствующей стандартам качества. В трех из них были найдены антибиотики, еще в четырех плесень. Остальные образцы были заражены кишечной палочкой или дрожжами.

    Еще в 17 образцах также были найдены следы антибиотиков, однако в пределах, не превышающих допустимый уровень.

    В то же время, среди 28 образцов, прошедших контроль, 17 соответствуют повышенным стандартам качества.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #роскачество #антибиотики #творог #плесень
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