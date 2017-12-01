Пушков уличил возможного будущего главу ЦРУ в незнании географии 

Москва, 1 декабря. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков уличил сенатора-республиканца Тома Коттона, которому прочат пост главы ЦРУ, в незнании географии.

«Сенатор Том Коттон поразил всех, заявив: нужно остановить Иран, он уже контролирует Тегеран(?!). Сара Пейлин вообще Иран и Ирак путала. Гении», — написал в своем микроблоге в Twitter сенатор.

Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила о возможных перестановках в Вашингтоне: назначении главы ЦРУ Майка Помпео на пост госсекретаря, а сенатора-республиканца Тома Коттона — на должность директора ЦРУ. При этом перестановки могут произойти уже до конца года.

Основатель сайта Wikileaks Джулиан Ассанж выразил мнение, что назначение Коттона на пост главы ЦРУ может означать начало подготовки к войне с Ираном.