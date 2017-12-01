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Пушков уличил возможного будущего главу ЦРУ в незнании географии 
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    Пушков уличил возможного будущего главу ЦРУ в незнании географии 

    0:47  1 Декабря 2017
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    Пушков уличил возможного будущего главу ЦРУ в незнании географии 

    Москва, 1 декабря. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков уличил сенатора-республиканца Тома Коттона, которому прочат пост главы ЦРУ, в незнании географии.

    «Сенатор Том Коттон поразил всех, заявив: нужно остановить Иран, он уже контролирует Тегеран(?!). Сара Пейлин вообще Иран и Ирак путала. Гении», — написал в своем микроблоге в Twitter сенатор.

    Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила о возможных перестановках в Вашингтоне: назначении главы ЦРУ Майка Помпео на пост госсекретаря, а сенатора-республиканца Тома Коттона — на должность директора ЦРУ. При этом перестановки могут произойти уже до конца года. 

    Пушков уличил возможного будущего главу ЦРУ в незнании географии 

    Основатель сайта Wikileaks Джулиан Ассанж выразил мнение, что назначение Коттона на пост главы ЦРУ может означать начало подготовки к войне с Ираном.

    «Такие перестановки готовят к войне с Ираном. Коттон является известным агрессором в отношении Ирана, WikiLeaks и России, он получает финансирование от неоконсерваторов и связанных с Израилем групп», — написал Ассанж в Twitter.

    Автор: Олеся Волкова
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    #сша #ассанж #пушков #wikileaks #тиллерсон #помпео #коттон
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