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Украина
Филарет расскажет о диалоге с РПЦ в ходе пресс-конференции 1 декабря
Украина
Филарет расскажет о диалоге с РПЦ в ходе пресс-конференции 1 декабря
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    Филарет расскажет о диалоге с РПЦ в ходе пресс-конференции 1 декабря

    0:19  1 Декабря 2017
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    Филарет расскажет о диалоге с РПЦ в ходе пресс-конференции 1 декабря

    Киев, 1 декабря. Основатель непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет проведет 1 декабря пресс-конференцию, на которой расскажет о диалоге с Русской православной церковью (РПЦ) по поводу признания украинской автокефалии.

    «1 декабря <...> Святейший патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет проведет пресс-конференцию, во время которой расскажет о диалоге с РПЦ о признании автокефалии Украинской Церкви», – приводит «Газета.ru» заявление пресс-службы УПЦ КП.

    Напомним,  что лидер Киевского патриархата УПЦ написал письмо патриарху Русской православной церкви Кириллу, попросив у него прощения. В письме Филарет попросил отменить наложенные ранее отлучения от церкви.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #пресс-конференция #филарет #церковь #упц кп
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