Филарет расскажет о диалоге с РПЦ в ходе пресс-конференции 1 декабря

Киев, 1 декабря. Основатель непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет проведет 1 декабря пресс-конференцию, на которой расскажет о диалоге с Русской православной церковью (РПЦ) по поводу признания украинской автокефалии.

«1 декабря <...> Святейший патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет проведет пресс-конференцию, во время которой расскажет о диалоге с РПЦ о признании автокефалии Украинской Церкви», – приводит «Газета.ru» заявление пресс-службы УПЦ КП.

Напомним, что лидер Киевского патриархата УПЦ написал письмо патриарху Русской православной церкви Кириллу, попросив у него прощения. В письме Филарет попросил отменить наложенные ранее отлучения от церкви.