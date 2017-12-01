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Политика
Политолог оценил, как возможная отставка Тиллерсона повлияет на отношения США с РФ
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    Политолог оценил, как возможная отставка Тиллерсона повлияет на отношения США с РФ

    0:16  1 Декабря 2017
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    Политолог оценил, как возможная отставка Тиллерсона повлияет на отношения США с РФ

    Москва, 1 декабря. Ведущий эксперт Центра актуальной политики, политолог-американист Виктор Олевич не исключил правдивости слухов о возможном увольнении госсекретаря США Рекса Тиллерсона и замене его на главу ЦРУ Майка Помпео.

    Олевич напомним, что у президента США Дональда Трампа не складывались отношения с Тиллерсоном. 

    «В таких условиях можно ожидать действий Трампа против госсекретаря. Потенциальная замена Рекса Тиллерсона на Майка Помпео говорит о том, что администрация Трампа готовится к куда более агрессивному подходу по отношению к Ирану, к американской политике на Ближнем Востоке и в том числе по отношению к России», — считает политолог.

    В интервью RT эксперт предположил, что в случае назначения Помпео можно ожидать «попыток Вашингтона поссорить Россию с Ираном и давить на Москву, чтобы она понизила свой уровень отношений с Тегераном».

    Политолог оценил, как возможная отставка Тиллерсона повлияет на отношения США с РФ

    О возможной рокировки в американском внешнеполитическом ведомстве сообщила ранее газета The New York Times со ссылкой на источники в администрации президента США. По их данным, это произойдет уже в ближайшие недели. Как сообщала «Газета.ру», в Белом доме пока такую информацию опровергают.

    Автор: Олеся Волкова
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    #сша #трамп #тиллерсон #белыйдом #помпео
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