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Украина
Филарет расскажет о диалоге с РПЦ в ходе пресс-конференции 1 декабря
Экономика
Соглашение ОПЕК об ограничении добычи нефти назвали победой Путина
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    Соглашение ОПЕК об ограничении добычи нефти назвали победой Путина

    0:00  1 Декабря 2017
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    Соглашение ОПЕК об ограничении добычи нефти назвали победой Путина

    Москва, 1 декабря. На встрече стран-членов ОПЕК было согласовано продление сделки по ограничению добычи нефти до конца 2018 года. Директор аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев назвал подписанное соглашение политической победой российского президента Владимира Путина.

    Ранее мониторинговый комитет ОПЕК озвучил свою рекомендацию по соглашению по ограничению добычи нефти на девять месяцев. Отмечается, что участники соглашения приняли решение прислушаться к этой рекомендации. На фоне заключенного соглашения цена на нефть марки Brent выросли на 1,5%.

    Разуваев назвал данное событие ожидаемым и уже заложенным в цены на нефть. Подписание данного  соглашения ОПЕК+ он назвал политической победой Путина, демонстрирующей его очень серьезное влияние в этом вопросе.

    «Что касается российской валюты, то я не думаю, что курс рубля к доллару и евро сильно изменится до конца года. Хотя рубль и остается сырьевой валютой, у нас еще есть выплаты по корпоративным внешним долгам и опасения санкций. На мой взгляд, все будет без изменений и умеренно позитивно. В обозримом будущем мы должны ориентироваться на 60-65 долларов за баррель»,  – приводит слова Разуваева «Газета.ru».

     

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #нефть #путин #опек #соглашение
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