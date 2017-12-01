Соглашение ОПЕК об ограничении добычи нефти назвали победой Путина

Москва, 1 декабря. На встрече стран-членов ОПЕК было согласовано продление сделки по ограничению добычи нефти до конца 2018 года. Директор аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев назвал подписанное соглашение политической победой российского президента Владимира Путина.

Ранее мониторинговый комитет ОПЕК озвучил свою рекомендацию по соглашению по ограничению добычи нефти на девять месяцев. Отмечается, что участники соглашения приняли решение прислушаться к этой рекомендации. На фоне заключенного соглашения цена на нефть марки Brent выросли на 1,5%.

Разуваев назвал данное событие ожидаемым и уже заложенным в цены на нефть. Подписание данного соглашения ОПЕК+ он назвал политической победой Путина, демонстрирующей его очень серьезное влияние в этом вопросе.