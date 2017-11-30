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Видео пылающего автомобиля у рождественской ярмарки в Британии появилось в Сети
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    Видео пылающего автомобиля у рождественской ярмарки в Британии появилось в Сети

    23:56  30 Ноября 2017
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    Видео пылающего автомобиля у рождественской ярмарки в Британии появилось в Сети

    Лондон, 30 ноября. В соцсетях появились видео с места взрыва автомобиля у рождественской ярмарки в Великобритании. Инцидент произошел в непосредственной близости от толпы посетителей, среди которых были дети. 

    На видеозаписи, опубликованной в Twitter, виден догорающий автомобиль. К этому моменту людей в эпицентре взрыва уже нет. Улица оцеплена и расчищена.

    Инцидент произошел в четверг посреди центральной улицы в городке Пиннер, который расположен неподалеку от Лондона. На данный момент информация о пострадавших не поступала. Местные СМИ сообщают, что дороги вокруг места ЧП будут заблокированы до десяти часов вечера.

    По сообщению очевидцев, в припаркованном автомобиле произошел пожар. На данный момент нет никакой информации о том, что это могло бы быть терактом. В микроблоге Twitter местной полиции сообщается, что пожарные уже справились с огнем. На месте работают правоохранители.

    Автор: Олеся Волкова
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    #великобритания #взрыв #пожар #происшествия
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