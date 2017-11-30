Видео пылающего автомобиля у рождественской ярмарки в Британии появилось в Сети

Лондон, 30 ноября. В соцсетях появились видео с места взрыва автомобиля у рождественской ярмарки в Великобритании. Инцидент произошел в непосредственной близости от толпы посетителей, среди которых были дети.

На видеозаписи, опубликованной в Twitter, виден догорающий автомобиль. К этому моменту людей в эпицентре взрыва уже нет. Улица оцеплена и расчищена.

Right now at our annual support your local business @Pinner pic.twitter.com/JeC51OFhXC — DeeAnn (@dylemma31) November 30, 2017

Инцидент произошел в четверг посреди центральной улицы в городке Пиннер, который расположен неподалеку от Лондона. На данный момент информация о пострадавших не поступала. Местные СМИ сообщают, что дороги вокруг места ЧП будут заблокированы до десяти часов вечера.

По сообщению очевидцев, в припаркованном автомобиле произошел пожар. На данный момент нет никакой информации о том, что это могло бы быть терактом. В микроблоге Twitter местной полиции сообщается, что пожарные уже справились с огнем. На месте работают правоохранители.