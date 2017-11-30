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Общество
Пользователи по всему миру жалуются на сбои в работе WhatsApp
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    Пользователи по всему миру жалуются на сбои в работе WhatsApp

    23:35  30 Ноября 2017
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    Пользователи по всему миру жалуются на сбои в работе WhatsApp

    Москва, 30 ноября. Пользователи по всему миру сообщают о проблемах в работе мессенджера WhatsApp – в том числе, и в России. Больше всего жалоб поступает их России, Латвии и Великобритании.

    Пользователи жалуются, что у них не отправляются и не приходят сообщения. Компания пока никак не комментирует ситуацию.

    Данные о неполадках подтверждает портал Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет ресурсов. По его данным, сбои в работе мессенджера наблюдаются с 21:37 по московскому времени.

    Аналогичный сбой имел место в мае этого года. Сообщается, что только за последние несколько часов в компанию поступило более 450 сообщений о неполадках в работе приложения, пишет газета «Известия».

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #whatsapp #мессенджер #сбои
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