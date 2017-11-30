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Украина
Филарет расскажет о диалоге с РПЦ в ходе пресс-конференции 1 декабря
Политика
В Госдуме прокомментировали возможность примирения РПЦ с украинскими раскольниками
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    В Госдуме прокомментировали возможность примирения РПЦ с украинскими раскольниками

    23:30  30 Ноября 2017
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    В Госдуме прокомментировали возможность примирения РПЦ с украинскими раскольниками

    Москва, 30 ноября. Вопрос о восстановлении членов самопровозглашенного «Киевского патриархата» в лоне РПЦ возможен при индивидуальном подходе. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов (КПРФ).

    «Та глубина раскола и те трагедии, которые были вызваны действиями раскольников,... конечно, очень затрудняют возможность не просто признания, а даже восстановления евхаристического общения. В любом случае, что вопрос должен решаться индивидуально», — ответил Гаврилов на вопрос, возможно ли возвращение «Киевского патриархата» в лоно РПЦ.

    Гаврилов также подчеркнул в интервью РИА Новости, что вопрос требует глубокого осмысления и покаяния «в страшном грехе церковного раскола».

    В Госдуме прокомментировали возможность примирения РПЦ с украинскими раскольниками

    Ранее стало известно, что лидер Киевского патриархата УПЦ написал письмо патриарху Русской православной церкви Кириллу, попросив у него прощения. В письме Филарет попросил отменить наложенные ранее отлучения от церкви.

    Как сообщала «Газета.ру», РПЦ создаст комиссию для переговоров «с отделившимися от церковного общения» членами самопровозглашенного «Киевского патриархата».

    Автор: Олеся Волкова
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    #украина #рпц #филарет #патриархкирилл #упц
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