В Госдуме прокомментировали возможность примирения РПЦ с украинскими раскольниками

Москва, 30 ноября. Вопрос о восстановлении членов самопровозглашенного «Киевского патриархата» в лоне РПЦ возможен при индивидуальном подходе. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов (КПРФ).

«Та глубина раскола и те трагедии, которые были вызваны действиями раскольников,... конечно, очень затрудняют возможность не просто признания, а даже восстановления евхаристического общения. В любом случае, что вопрос должен решаться индивидуально», — ответил Гаврилов на вопрос, возможно ли возвращение «Киевского патриархата» в лоно РПЦ.

Гаврилов также подчеркнул в интервью РИА Новости, что вопрос требует глубокого осмысления и покаяния «в страшном грехе церковного раскола».

Ранее стало известно, что лидер Киевского патриархата УПЦ написал письмо патриарху Русской православной церкви Кириллу, попросив у него прощения. В письме Филарет попросил отменить наложенные ранее отлучения от церкви.

Как сообщала «Газета.ру», РПЦ создаст комиссию для переговоров «с отделившимися от церковного общения» членами самопровозглашенного «Киевского патриархата».