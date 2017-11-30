Сирия: китайские силы «Ночные тигры» прибыли в Тартус

Анкара, 30 ноября. Китайские военные подразделения по борьбе с терроризмом «Ночные тигры» прибыли в сирийский порт Тартус. Об этом сообщает турецкий журналист Мете Сохтаоглу.

По его словам, китайские подразделения уже находятся в сирийском порту Тартус. Об этом он написал в своем Twitter, не приведя, впрочем, подтверждений своим словам. Сейчас эта информация проверяется.

Напомним, что ранее сообщалось о планах министерство обороны Китая отправить в Сирию силы специальных операций – два известных подразделения (Сибирских Тигров и Ночных Тигров) – для борьбы с террористами из исламского движения Восточного Туркестана.