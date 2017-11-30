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Новости Сирии
Сирия: китайские силы «Ночные тигры» прибыли в Тартус
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    Сирия: китайские силы «Ночные тигры» прибыли в Тартус

    23:17  30 Ноября 2017
    796

    Сирия: китайские силы «Ночные тигры» прибыли в Тартус

    Анкара, 30 ноября. Китайские военные подразделения по борьбе с терроризмом «Ночные тигры» прибыли в сирийский порт Тартус. Об этом сообщает турецкий журналист Мете Сохтаоглу.

    По его словам, китайские подразделения уже находятся в сирийском порту Тартус. Об этом он написал в своем Twitter, не приведя, впрочем, подтверждений своим словам. Сейчас эта информация проверяется.

    Напомним, что ранее сообщалось о планах министерство обороны Китая отправить в Сирию силы специальных операций – два известных подразделения (Сибирских Тигров и Ночных Тигров) – для борьбы с террористами из исламского движения Восточного Туркестана.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #сирия #тартус #ночные тигры
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