Сирия: китайские силы «Ночные тигры» прибыли в Тартус
Анкара, 30 ноября. Китайские военные подразделения по борьбе с терроризмом «Ночные тигры» прибыли в сирийский порт Тартус. Об этом сообщает турецкий журналист Мете Сохтаоглу.
По его словам, китайские подразделения уже находятся в сирийском порту Тартус. Об этом он написал в своем Twitter, не приведя, впрочем, подтверждений своим словам. Сейчас эта информация проверяется.
Напомним, что ранее сообщалось о планах министерство обороны Китая отправить в Сирию силы специальных операций – два известных подразделения (Сибирских Тигров и Ночных Тигров) – для борьбы с террористами из исламского движения Восточного Туркестана.
* Chinese armed forces, "Dark Night Tigers" Forces arrived in #Syria's #Tartous port#China— Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) November 30, 2017
* #Çin Ordusuna bağlı "Gece Kaplanları" Özel Kuvvet Gücü #Suriye'nin #Tartus limanında konuşlandı