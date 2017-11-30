Климкин заявил о необходимости контроля за всеми, кто въезжает на Украину из России

Киев, 30 ноября. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о необходимости введения контроля в отношении всех, кто въезжает на украинскую территорию из России.

«Нам нужен, во-первых, биометрический контроль на границе, во-вторых, контроль за всеми, кто въезжает из России, как это есть в других странах, например, в Израиле. Далее, если этого будет недостаточно, ввести не просто визу, а биометрическую визу», — сказал министр.

При этом Климкин заявил, что считает нежелательным разрыв дипломатических отношений с Россией, так как это может привести к ослаблению защиты украинских граждан, которые живут и работают в РФ.

Напомним, в начале сентября президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о внедрении с 2018 года биометрического контроля для граждан других стран, пересекающих украинскую границу, в том числе россиян. С 1 января иностранцам на границе придется сдавать отпечатки пальцев, которые будут внесены в национальную систему биометрической верификации и идентификации.