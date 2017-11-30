Сбербанк сообщил об устранении технических проблем проведении операций

Санкт-Петербург, 30 ноября. Сбербанк заявил, что его службы ликвидировали технические трудности при проведении операций по картам. На данный момент системы работают в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба банка.

«Сбербанк сообщает о восстановлении работоспособности операций по банковским картам. Ранее ряд клиентов могли испытывать кратковременные сложности с проведением операций. В настоящее время все системы работают штатно», – приводит ТАСС сообщение банка.

Напомним, что ранее клиента Сбербанка жаловались на проблемы при проведении платежей с помощью карт банка. Также сообщалось о трудностях при снятии средств в банкоматах Сбербанка.