Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Филарет расскажет о диалоге с РПЦ в ходе пресс-конференции 1 декабря
Общество
Сбербанк сообщил об устранении технических проблем проведении операций
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сбербанк сообщил об устранении технических проблем проведении операций

    23:05  30 Ноября 2017
    330

    Сбербанк сообщил об устранении технических проблем проведении операций

    Санкт-Петербург, 30 ноября. Сбербанк заявил, что его службы ликвидировали технические трудности при проведении операций по картам. На данный момент системы работают в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба банка.

    «Сбербанк сообщает о восстановлении работоспособности операций по банковским картам. Ранее ряд клиентов могли испытывать кратковременные сложности с проведением операций. В настоящее время все системы работают штатно», – приводит ТАСС сообщение банка.

    Напомним, что ранее клиента Сбербанка жаловались на проблемы при проведении платежей с помощью карт банка. Также сообщалось о трудностях при снятии средств в банкоматах Сбербанка.

     

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сбербанк #операции #проблемы #сервисы
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть