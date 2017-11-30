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Украина
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Украина
Нельзя допустить привыкания к саботажу Киевом минских соглашений — Лукашевич
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    Нельзя допустить привыкания к саботажу Киевом минских соглашений — Лукашевич

    23:30  30 Ноября 2017
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    Нельзя допустить привыкания к саботажу Киевом минских соглашений — Лукашевич

    Вена, 30 ноября. Официальные лица Украины все чаще говорят о несостоятельности минских соглашений, но нельзя потворствовать желанию Киева нарушать эти договоренности. Такое мнение высказал постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

    «Нельзя допустить привыкания к тому, что Киев саботирует выполнение минского «Комплекса мер» «на земле» и пытается исказить его суть» — заявил российский дипломат в ходе заседания постоянного совета ОБСЕ.

    При этом он обратил внимание на то, что киевские власти сейчас часто утверждают, «что минские договоренности умерли, что они не отвечают интересам киевских властей». По его словам, в частности, об этом заявлял глава МВД Украины Арсен Аваков. Лукашевич подчеркнул всю серьезность подобных заявлений. По его словам, российская сторона ожидает «дезавуирования от МИД Украины».

    Нельзя допустить привыкания к саботажу Киевом минских соглашений — Лукашевич

    В среду, как сообщала «Газета.ру», депутат Рады от партии Антон Геращенко прокомментировал заявление Авакова о «смерти» минских соглашений, отметив, что президент Украины Петр Порошенко и дипломаты шли на сознательный «обман» при их подписании.

    Автор: Олеся Волкова
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    #донбасс #украина #обсе #аваков #лукашевич
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