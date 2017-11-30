В Московском патриархате подтвердили подлинность послания Филарета

Москва, 30 ноября. Основатель непризнанной Украинской православной церкви (УПЦ) Киевского патриархата Филарет (Михаил Денисенко) действительно обратился с покаянием к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, так как «хочет примириться с Богом» на склоне лет. Об этом заявил пресс-секретарь Украинской православной церкви Московского патриархата Василий Анисимов.

Анисимов подтвердил получение письма от главы Украинской православной церкви с просьбой о прощении и преодолении церковного раскола на Украине. Анисимов также отметил, что Филарет является пожилым человеком, поэтому «решил примириться с Богом».

«Надеюсь, что Филарет действительно нашел в себе мужество примириться с Богом и своей тысячелетней, родной Церковью. И, конечно, этот шаг надо только поддержать », — сказал Анисимов в комментарии ТАСС.

Ранее стало известно, что лидер Киевского патриархата УПЦ написал письмо патриарху Русской православной церкви Кириллу, попросив у него прощения. В письме Филарет попросил восстановить молитвенное общение с христианами, «состоящими в украинском церковном расколе» и отменить наложенные ранее отлучения от церкви.

Позднее пресс-секретарь Украинской православной церкви Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Иван Зоря) опроверг данную информацию, отметив, что Филарет никогда не обращался к Патриарху Кириллу с письмом.