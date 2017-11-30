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Россия
Hyundai привезет в Россию в 2018 году три новых кроссовера
Россия
Hyundai привезет в Россию в 2018 году три новых кроссовера
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    Hyundai привезет в Россию в 2018 году три новых кроссовера

    22:43  30 Ноября 2017
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    Hyundai привезет в Россию в 2018 году три новых кроссовера

    Москва, 30 ноября. Российские дилеры Hyundai начнут продажу моделей Santa Fe, Tucson и Creta. Последнюю модель начнут производить в Санкт-Петербурге со второго квартала следующего года.

    Российские дилеры начнут продажи обновленного Hyundai Santa Fe и Hyundai Tucson, пишет телеканал «360». Кроме того, у российских автомобилистов будет возможность купить Hyundai Creta следующего года выпуска.

    Как сообщается, кроссовер Santa Fe получил бензиновый двигатель, а также турбодизельную силовую установку. Также был улучшен Hyundai Tucson, однако подробный список внесенных изменений пока не приводится.

    Отмечается, что следующем году начнется производство Hyundai Creta в Петербурге. Эта модель также получит новый набор опций, включая разные сочетания двигателя и коробки передач.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #машина #кроссовер #hyundai
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