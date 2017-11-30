Министр обороны Украины пообещал увеличить финансирование аэроразведки в 2018 году

Киев, 30 ноября. Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что в 2018 году ведомство увеличит бюджет на закупку и обслуживание беспилотных летальных аппаратов, а также выделит дополнительные средства на аэроразведку. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

«В следующем году планируется увеличить финансирование на закупку, содержание и обслуживание БПЛА, подготовку специалистов, создание соответствующих подразделений в боевых частях ВС Украины», — сказал Полторак.

Ранее Степан Полторак заявил, что вооруженные силы Украины несут значительные небоевые потери в Донбассе из-за болезней и алкоголя. По данным главной военной прокуратуры Украины, с момента начала боевых действий в Донбассе небоевые потери ВСУ составили более десяти тысяч человек, передает телеканал «360».