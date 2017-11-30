Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Сбербанк сообщил об устранении технических проблем проведении операций
Украина
Министр обороны Украины пообещал увеличить финансирование аэроразведки в 2018 году
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Министр обороны Украины пообещал увеличить финансирование аэроразведки в 2018 году

    22:48  30 Ноября 2017
    33

    Министр обороны Украины пообещал увеличить финансирование аэроразведки в 2018 году

    Киев, 30 ноября. Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что в 2018 году ведомство увеличит бюджет на закупку и обслуживание беспилотных летальных аппаратов, а также выделит дополнительные средства на аэроразведку. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

    «В следующем году планируется увеличить финансирование на закупку, содержание и обслуживание БПЛА, подготовку специалистов, создание соответствующих подразделений в боевых частях ВС Украины», — сказал Полторак.

    Ранее Степан Полторак заявил, что вооруженные силы Украины несут значительные небоевые потери в Донбассе из-за болезней и алкоголя. По данным главной военной прокуратуры Украины, с момента начала боевых действий в Донбассе небоевые потери ВСУ составили более десяти тысяч человек, передает телеканал «360».

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #украина #полторак #аэроразведка
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть